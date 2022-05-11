Автомобильный рынок Японии за 1 квартал 2022 года

Японский авторынок - третий по величине в мире, его объём в последнее десятилетие колебался между 4,9 и 5,5 млн автомобилей. В 2019 году реализовано 5,2 млн экземпляров.

В 2020 году проджи машин в стране снизились из-за пандемии COVID-19. Они составили 4 598 610 единиц (-11,6%).

2021 год начался для японского авторынка позитивно: в 1 квартале продано 1,43 млн автомобилей (+4,2%). Во 2 квартале продажи показали еще больший рост, но в основном из-за невероятно низких объёмов во 2 квартале 2020 года. Фактически было продано 1,03 млн автомобилей (+23,8%). В 3 квартале эксперты отметили падение объемов реализации, и это падение выразилось двузначным числом (-14,8%, продано 1,02 млн шт.). В 4 квартале было куплено 968 238 автомобилей (-19,2%). В целом за 2021 год в стране было продано 4,45 млн автомобилей, что на 3,3% меньше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи упали на 16,3% (1,2 млн автомобилей). Если посмотреть на этот результат более детально, можно заметить, что в феврале рынок снизился на 18%, в марте тоже ушел "в минус" (512 862 шт.; -16,3%).

Лидер марочного рейтинга - Toyota - продемонстрировала с начала года снижение продаж на 17,2%, ей принадлежит 30,5% рынка. Далее следует Honda (+1 позиция в рейтинговой таблице), показав лучшие результаты в десятке лидеров: ее потери составили всего 4,1%. Самое большое падение - у Subaru (-30,2%).

По материалам focus2move

Фото: artzakaz.pro