Автомобильный рынок Индии за 1 квартал 2022 года

В настоящее время Индия занимает пятое место в мире по объемам продаж автомобилей, но очень близка к тому, чтобы опередить Японию и занять четвертую позицию в мировом рейтинге национальных авторынков.

После пяти лет непрерывного энергичного роста, в 2018 году индийский рынок легковых автомобилей достиг пика в 3,38 млн автомобилей, и это несмотря на введение "нового национального автомобильного плана" в середине года. Но в 2019 году продажи машин снизились на 7,4%, реализовано 3,11 млн шт.

В 2020 году продажи упали из-за пандемии COVID-19. Фактически они составили 2,47 млн шт., что на 16,5% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начался для индийского авторынка позитивно: в 1 квартале продано 932 479 автомобилей, что на 44,5% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале продажи продемонстрировали стремительный рост - на фоне невероятно низких объёмов продаж во 2 квартале 2020 года, реализовано 645 132 шт. (+320,3%). В 3 квартале продажи выросли только на 2,1% до 739 521 шт., а в 4 квартале - они упали на 14,8% до 759 599 шт. В целом за 2021 год в Индии куплено 3,08 млн автомобилей, что на 26,7% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи упали на 1,5% до 918 899 экземпляров. Если рассматривать показатели за этот период более детально, отметим, что в феврале индийский авторынок снизился на 1,9%, а в марте - остался практически на уровне марта 2021 года (+0,3%; 321 375 шт.)

Лидер марочного рейтинга - Maruti - продемонстрировал с начала года падение объемов реализации автомобилей на 7,7%, ему принадлежит 43% рынка. За ним следует Hyundai, который тоже "ушел в минус" (-15,1%). Лучшие результаты в группе лидеров показала Skoda (+348,7%).

По материалам focus2move

Фото: artzakaz.pro