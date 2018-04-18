Автомобильный рынок Вьетнама за 1 квартал 2022 года

Рынок собрал впечатляющую серию рекордов, закончив 2016 год с результатом, превышающим более чем вдвое уровень 2012 года. Тем не менее, в 2017 году авторынок впервые после серии рекордов снизился на 12,6%.

В 2018 году он сразу же начал восстанавливаться, показав рост на 11,1%. В 2019 году рынок Вьетнама продолжил расти (+14,3%).

Продажи в 2020 году выросли на 8%, несмотря на пандемию COVID-19. Фактически за год было продано 384 934 единицы.

2021 год начался позитивно для вьетнамского авторынка: в 1 квартале было продано 88 950 единиц, что на 40% больше продаж по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во 2 квартале продажи продолжили расти двузначными числами (+39,1%), было реализовано 96 373 единицы. Такой рост был из-за очень низкого уровня продаж во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале продажи начали быстро падать (-43,9% до 54 372 шт.). В 4 квартале они снизились на 7,5% (до 143 564 шт.).

Годовой объем реализации в 2021 году составил 383 259 автомобилей, что на 0,4% меньше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи выросли на 25,3% до 111 415 проданных единиц.

В марте 2022 года вьетнамский авторынок продолжил расти двузначными числами после впечатляющего увеличения на 49,5% в феврале и сообщил о 45 780 проданных единицах (+19,9%). А с начала года он достиг 111 415 единиц, что на 25,3% больше по сравнению с 2021 годом.

Лидер, Hyundai, сообщил об увеличении продаж на 17,5% с начала года, удерживая 16,8% рынка. Далее следует Toyota, которая увеличила продажи на 39,3%. Ford сообщил о разочаровывающих результатах, потеряв 45,4% продаж.

По материалам focus2move

Фото: greatplacestovisit.com