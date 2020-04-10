Автомобильный рынок Китая за 1 квартал 2022 года

Китайский авторынок замедлился с 2016 года, достигнув 30% мировых продаж. Будущая эволюция рынка в большей степени была обусловлена реальными решениями двух основных проблем, возникших в результате рыночного бума последнего десятилетия: загрязнения окружающей среды и пробок на дорогах.

Китайское правительство переключило свое внимание с общего объёма производства на ассортимент двигателей и постепенно создавало стимулы для небольших и низкоэмиссионных автомобилей, поддерживая инвестиции в автомобили на альтернативном топливе (AFV), главным образом электрические. Для этого в январе 2017 года были повышены пошлины на автомобили с двигателями рабочим объёмом свыше 1,6 литра (с 5% до 7,5%). В течение 2017 года объём рынка составил 28,2 млн единиц (+0,9%).

В 2018 году продажи новых легковых автомобилей стали терять обороты из-за снижения внутреннего потребительского спроса. Рынок прервал положительную тенденцию последних лет, потеряв динамику впервые с 90-х годов. Результат 2018 года составил 27,5 млн единиц (-3,7%). А 2019 год закончился на уровне 25,7 млн автомобилей, что на 6,5% меньше, чем в 2018 году.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 объемы продаж на китайском авторынке продолжили падение. Фактически, было продано 24 730 045 автомобилей, что на 4,1% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начинался вполне позитивно для рынка - из-за очень низкого уровня продаж в 1 квартале 2020 года. В январе-марте 2021 года было продано 6,03 млн автомобилей (+61,7%), во 2 квартале - 6,12 млн шт. (-1,3%), в 3 квартале - 5,82 млн единиц (-14,2%), а в четвертом - реализовано 7,69 млн шт. (-5,5%). В целом за 2021 год в стране куплено 25,65 млн автомобилей, что на 3,2% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи выросли на 7,1% и составили 6,35 млн единиц. При более детальном рассмотрении результатов этого периода отметим, что в феврале объемы реализации машин в Китае выросли на 27,2%, а в марте снизились на 1,9% (до 2,22 млн шт.).

Лидер марочного рейтинга - Volkswagen - по итогам 1 квартала продемонстрировал рост реализации на 0,2%, ему принадлежит 9,1% рынка. За ним следует Toyota, показавшая более высокий рост (+7,2%). Самый впечатляющий рост в десятке лидеров - у бренда BYD (+180,7%).

По материалам focus2move

Фото: yandex.ru