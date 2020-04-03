Автомобильный рынок Швейцарии в 1 квартале 2022 года

Автомобильный рынок Швейцарии - один из самых стабильных в мире: продажи легковых автомобилей за последнее десятилетие здесь всегда находились в диапазоне от 293 тысяч (в 2010 году) до 329 тысяч (в 2012 году). В 2018 году объемы реализации машин упали ниже 300 тысяч, это был второй из самых низких уровней за десятилетие. В 2019 году показатели улучшились (+3,9% по сравнению с 2018 годом).

В 2020 году на продажи автомобилей в стране сильно повлияла пандемия COVID-19, затронувшая все секторы экономики. За год было реализовано всего 236 828 экземпляров (-24%).

2021 год начался почти без изменений для швейцарского авторынка: в 1 квартале продано 56 497 автомобилей, что на 1,9% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале продажи продемонстрировали неплохой рост: удалось реализовать 68 050 автомобилей, что соответствует росту на 42,5%. Однако эксперты объясняют такую динамику низкими продажами во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале жители страны приобрели только 55 526 автомобилей (-8%), а в четвертом - продажи упали на 20,3%, реализовано всего 58 408 экземпляров. В целом за 2021 год в Швейцарии куплено 238 481 автомобилей, что на 0,7% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи машин упали до 54 227 экземпляров (-4%). При более детальном рассмотрении этого периода на рынке отметим, что в феврале был зафиксирован небольшой рост (+2,9%), а в марте продажи снизились на 13,9% до 21 722 экземпляров.

Лидер марочного рейтинга - Volkswagen - судя по итогам 1 квартала, сумел сохранить продажи своих моделей в стране на уровне прошлого года, ему принадлежит 10,1% рынка. За ним следует BMW (+1 позиция в рейтинговой таблице), который показал падение объемов (-10,2%). Tesla продемонстрировала самые впечатляющие показатели в десятке лидеров (+157,2%).

По материалам focus2move

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