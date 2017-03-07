Автомобильный рынок Великобритании в 1 квартале 2022 года

До референдума по BREXIT в 2016 году британский автомобильный рынок был на пике своего развития. После пяти лет последовательного роста он достиг в этом году рекордных продаж в 3,06 млн единиц и сумел стать четвертым по величине в мире.

Однако после референдума автомобильный рынок страны, как и британская экономика в целом, получил отрицательный тренд. Начался длительный спад: продажи легковых машин и LCV падали как в 2017-ом, так и в 2018-ом году, в то время как авторынок остальной Европы продолжал расти. В 2018 году продажи автомобилей в Великобритании составили 2,72 млн, из которых 2,36 - легковые. В 2019 году регистрации опустились на самый низкий уровень за последние 5 лет, было продано всего 2,64 млн. шт.

Процесс BREXIT создал атмосферу негативных экономических перспектив, это оказало глубокое влияние на автомобильный рынок, у британцев появились опасения по поводу переноса ряда производств на континент, как это сделали Honda и JLR.

В 2020 году продажи автомобилей снизились до 1 631 064 шт., что на 29,4% меньше, чем в 2019 году. 2021 год начался для рынка Британии тоже с негатива: в 1 квартале продано 425 525 автомобилей (-12%). Но во 2 квартале они показали впечатляющий рост (484 448 шт.; +185,1%). В 3 квартале эксперты снова отметили падение, почти на треть (406 641 шт.; -31,1%), а в 4 квартале продано всего 330 567 автомобилей (-14,7%). В целом за 2021 год в стране реализовано 1,65 млн, что на 1% больше, чем в 2019 году.

В 1 квартале 2022 года продажи упали на 1,9% до 417 560 экземпляров. Если посмотреть на результаты более детально, стоит отметить, что в феврале рынок демонстрировал рост (+15%), а в марте начал падать (-14,3%), за месяц объемы реализации составили всего 243 479 шт.

Лидер марочного рейтинга - Kia - с начала года продемонстрировал рост на 57,7%, ему принадлежит 7,7% рынка. Далее следует Ford (+ 2 места в рейтинговой таблице), он показал падение (-17,6%). Замыкакет тройку лидеров немецкий бренд BMW, его регистрации тоже снизились (-12,6%).

По материалам focus2move

Фото: grandgames.net