Автомобильный рынок Канады в 1 квартале 2022 года

После впечатляющей серии 8-летнего последовательного роста канадский авторынок в 2017 году "затормозил" на результате в 2 млн автомобилей, сумев достичь рекорда и войдя в клуб 10 крупнейших мировых автомобильных рынков.

Однако такой выдающийся уровень сохранить не удалось, и в 2018 году рынок вступил в фазу умеренного снижения (-3,7%). 2019 год подтвердил этот тренд (-2,2%).

В 2020 году продажи машин снова снизились, теперь уже из-за пандемии COVID-19. Фактически, они составили 1 656 775 экземпляров (-14,2% по сравнению с 2019 годом).

2021 год начался позитивно для канадского рынка: в 1 квартале было продано 379 135 автомобилей, что на 15,4% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале объемы реализации автомобилей выросли до 468 795 шт. (+53,4%). Но в 3 квартале ситуация изменилась: объемы прожа упали до 443 167 единиц (-11,7%) и продолжили падать в 4 квартале (-33,3%). В 4 продано 347 243 автомобилей. В целом за 2021 год было продано 1,64 млн автомобилей, что на 1,1% меньше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года реализация машин снизилась на 12,8% до 330 593 экземпляров. При более детальном рассмотрении отметим, что a феврале авторынок в Канаде упал на 13,8%, а в марте - на 8,6%. В марте канадцы купили всего 140 460 автомобилей.

Лидер марочного рейтинга - Ford - судя по результатам с начала года, продемонстрировал снижение продаж на 26,5%, ему принадлежит 11,7% рынка. За ним в рейтинге следует Toyota (-15,1%). Лучшую динамику в десятке лидеров показал Jeep (+73,7%).

По материалам focus2move

Фото: papayakoala.com