Автомобильный рынок Южной Кореи в 1 квартале 2022 года

До недавнего времени (до 2012 года) южно-корейский рынок был закрыт для импорта иностранных автомобилей. В последующие годы появление новых конкурирующих игроков способствовало росту продаж, и в течение 2014-2016 гг. они достигли рекорда - 1,83 млн автомобилей.

26 марта 2017 года США и Корея договорились пересмотреть двустороннее соглашение о свободной торговле. Документ заставил Корею ограничить экспорт стали в США в обмен на освобождение от высоких налогов на экспорт стали и значительно улучшил доступ США к автомобильному рынку Кореи. Это сильно поспособствовало росту продаж импортных автомобилей в стране, в основном люксовых марок. В 2017 году авторынок в Южной Корее оставался стабилен, сохранив уровень около 1,8 млн единиц. В 2019 году он незначительно снизился - до 1,77 млн шт.

В 2022 году, несмотря на пандемию COVID-19, продажи машин в стране выросли и составили 1 874 630 экземпляров (+5,9%).

2021 год начался для южнокорейского авторынка тоже позитивно: в 1 квартале было продано 431 505 автомобилей, что на 11,3% больше продаж по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Но во 2 квартале реализация машин снизилась на 12,6%, продано 470 336 шт. В 3 квартале показатели продолжили падать: куплено всего 388 460 автомобилей (-14,4%). Но в 4 квартале ситуация опять изменилась, теперь уже в лучшую сторону: реализовано 545 880 автомобилей (+10,2%).

В целом за 2021 год в стране реализовано 1,84 млн автомобилей, что на 2,1% меньше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года эксперты снова отметили, что рынок ушел "в минус": реализовано 370 030 автомобилей (-14,2%). Если рассмотреть продажи с начала года более детально, стоит отметить, что в феврале южно-корейский рынок снизился на 0,7%, а в марте упал на 19,2% (до 136 041 шт.)

Новый лидер марочного рейтинга - Kia - с начала года продемонстрировал снижение продаж на 6,5%, ему принадлежит 32,8% рынка. Прежний лидер - Hyundai - потерял в объемах реализации 21,5%. SsangYong стал единственной маркой в десятке лидеров, кто показал положительную динамику (+14,7%).

По материалам focus2move

Фото: fotokto.ru