Автомобильный рынок США в 1 квартале 2022 года

После острого кризиса 2008 года, который привел к краху автомобильного рынка в США (тогда Chrysler Group была спасена слиянием с Fiat, а General Moors - за счет государственного кредита), продажи автомобилей восстановились и даже выросли с 10,5 млн шт. (в 2010 году) до рекорда в 17,5 млн шт. (в 2016 году).

Однако в дальнейшем смена президента и новая протекционистская политика с первоначальным экономическим бумом из-за резкого снижения налогов не пошли на пользу рынку. В последние три года он умеренно терял объемы, снизившись до 17,23 млн шт. (в 2017 году), слегка поднявшись до 17,34 млн шт. (в 2018 году) и завершив 2019 год на уровне 17,02 млн шт.

В 2020 году прлодажи машин упали из-за пандемии COVID-19, они снизились до 14 665 787 единиц (-13,8%).

2021 год начался для авторынка США вполне позитивно: в 1 квартале было продано 3,97 млн автомобилей (+13,2%). За этим ростом во 2 квартале последовало впечатляющее увеличение продаж на 46,9% - до 4,35 млн шт. Однако эксперты считают, что этот рост в большей степени обусловлен невероятно низким объёмом продаж во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале показатели снова снизились, причем падение выразилось двузначным числом (-15,7%). Продажи автомобилей составили 3,38 млн шт. Негативная тенденция сохранилась и в 4 квартале (3,26 млн шт.; -22,2%).

В целом за 2021 год американцы приобрели 14,95 млн автомобилей, что на 2% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года объем рынка упал на 12,3% до 3,5 млн автомобилей. Если посмотреть на результаты квартала более детально, можно отметить, что в феврале наблюдалось падение на 12,2%, в марте оно продолжилось (-15,4%). В марте продано 1,3 млн автомобилей.

Лидер марочного рейтинга - Toyota - по итогам 1 квартала 2022 года продемонстрировал снижении продаж на 16,2%, японской марке принадлежит 12,5% рынка. За нею следует Ford, который тоже "ушел в минус" (-16,7%). Самые впечатляющие результаты показала Tesla, сумев достичь 4-го места в ТОП-10 лидеров.

По материалам focus2move

Фото: w-dog.ru