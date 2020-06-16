Автомобильный рынок Марокко за 1 квартал 2022 года

Renault - первый инвестор, действующий в стране - увеличил мощности местного завода и экспортирует его продукцию почти на 70 рынков. PSA открывает здесь свой первый завод.

В 2018 году после четырех лет роста рынок легковых автомобилей в Марокко установил очередной, третий подряд, рекорд - продано 173 980 машин. Однако в 2019 году рыночный тренд изменился - из-за снижения спроса и замедления экономического роста в стране. Год завершился результатом в 160 200 автомобилей (-7,9% по сравнению с 2018 годом).

В 2020 году продажи автомобилей в стране упали из-за пандемии COVID-19. Они составили 129 414 шт. (-11,6%).

2021 год начался для марокканского рынка вполне позитивно: в 1 квартале продано 44 217 автомобилей, что на 39,2% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале продажи начали быстро расти (+231%), продано 47 706 шт. Стремительный рост эксперты объясняют невероятно низкими объёмами продаж во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале ситуация стабилизировалась, реализовано 37 782 автомобилей (+0,3%), а в 4 квартале - 38 521 шт. (-20,3%).

В целом за 2021 год в стране куплено 168 226 автомобилей, что на 27,3% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года реализовано 36 977 автомобилей (-16,4%). Если рассматривать продажи в январе-марте с большей детализацией, можно отметить, что в феврале рынок в стране упал на 14,3%, в марте - на 17,1%. В марте продано 13 902 машины.

Лидер марочного рейтинга - Dacia - с начала года продемонстрировал падение продаж (-12,6%), ему принадлежит 26,7% рынка. На втором месте - Renault (+9,2%). Самое глубокое падение в десятке лидеров показал Volkswagen (-33,4%).

По материалам focus2move

Фото: extrip.ru