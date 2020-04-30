Автомобильный рынок Турции за 1 квартал 2022 года

Автомобильная промышленность является одним из крупнейших секторов экономики в Турции. А сама страна является производственным центром для нескольких европейских и японских производителей, которые инвестировали средства в производственные мощности - с целью покрытия внутреннего спроса на автомобили, а также для экспорта в Европу, на Ближний Восток и Северную Африку.

В последнее десятилетие стабильность авторынка в стране была подорвана сильными колебаниями турецкой лиры, которые повлияли на экспорт. Что же касается внутреннего рынка, он сильно зависим от экономических тенденций, которые напрямую связаны с политической коньюнктурой.

В последние годы тенденции внутреннего турецкого рынка легко заметны: его периодически поражают сильные кризисы. После резкого падения продаж в 2014 году и последующего восстановления, во второй половине 2017 года на авторынок пришел новый кризис. Это привело к тому, что в 2018 году он рухнул на 35,1%, а в 2019 году - на 21,2%, из-за негативной экономической конъюнктуры.

В 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, продажи автомобилей неожиданно выросли и составили 772 788 шт. (+58%).

2021 год тоже начинался для турецкого авторынка вполне позитивно: в 1 квартале было продано 198 660 автомобилей, что на 59,7% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале продажи сохранили положительную динамику - 196 041 шт. (+51,2%). Но такой рост в большей степени был обусловлен невероятно низким объёмом продаж во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале началось их падение и рынок снизился до 165 023 шт. (-31,1%), в 4 квартале этот тренд еще больше усилился - 179 205 шт. (-35,8%).

В целом объём продаж за 2021 год составил 738 929 автомобилей, что на 4,4% меньше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи упали на 23,5%, до 152 050 экземпляров. Если рассматривать результаты первого квартала более детально, то заметим, что в феврале рынок ушел в минус (-15,1%), в марте упал до (-33,4%). За март реализовано 64 267 автомобилей.

Лидер марочного рейтинга - Fiat - по итогам трех месяцев 2022 года продемонстрировал снижение продаж (-21,2%), ему принадлежит доля рынка в 14,7%. На втором месте - Renault (+2,5%). Лучшую динамику среди лидеров рынка показал Hyundai (+77,9%).

По материалам focus2move

Фото: turbina.ru