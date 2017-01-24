Автомобильный рынок Хорватии в 1 квартале 2022 года

Автомобильный рынок Хорватии достиг своего рекордного объёма в 2008 году - около 90 тысяч автомобилей, но потом его охватил кризис, и в 2013 году реализовано всего 27 797 шт. Затем, год за годом, началось медленное восстановление рынка, и в 2019 году после шестого года последовательного роста продажи машин достигли 62 970 шт.

В 2020 году росту рынка помешала пандемия COVID-19, продажи автомобилей снова ушли в "минус". За год было реализовано 36 047 автомобилей, что на 42,8% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начался для хорватского авторынка позитивно: в 1 квартале в стране было продано 10 519 автомобилей, что на 5,2% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале эксперты отметили высокий рост (+110%), но в основном связынный с невероятно низким уровнем аналогичного периода 2020 года, в апреле-июне было реализовано 15 584 шт. В 3 квартале наблюдался небольшой рост (+4,3%) до 11 289 шт, а в 4 квартале продажи выросли всего на 0,9% до 7 897 шт.

В целом за 2021 год в Хорватии куплено 45 289 автомобилей, что на 25,5% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи упали на 7,2% до 9 763 единиц. Если рассмотреть показатели 1 квартал более детально, то можно отметить февральское снижение продаж автомобилей на 15,4%. В марте картина по рынку немного улучшилась, падение замедлилось (-6,8%), за месяц реализовано 3 882 шт.

Новый лидер марочного рейтинга в Хорватии - Skoda - за период с начала года снизила продажи на 24,1%, но сумела удержать солидную долю рынка (10,9%). За нею в рейтинге следует предыдущий лидер Volkswagen, который снизи реализацию своих автомобилей на 49,3%. Лучшую динамику в десятке дидеров продемонстрировал Ford (+289,7%).

По материалам focus2move

Фото: vladkonst.tourister.ru