Автомобильный рынок Бельгии в 1 квартале 2022 года

В последние годы бельгийский авторынок был умеренно позитивным, продажи машин здесь выросли с 486 тысяч в 2012 году до 550 тысяч в 2019 году, чему способствовала положительная экономическая ситуация и стимулирование продаж "зеленых" автомобилей. В 2019 году на этом рынке пятый год подряд экспертами был зафиксирован рост.

Ключевыми факторами развития стало внедрение автомобилей с более низкими выбросами углекислого газа и экономический рост в стране.

В 2020 году на продажи автомобилей в Бельгии сильно повлияла пандемия COVID-19, которая затронула все секторы экономики. За год было реализовано всего 431 491 автомобиль, что на 21,5% меньше результата предыдущего года.

2021 год начался для бельгийского авторынка тоже негативно: в 1 квартале продано 119 237 машин (-6,4%), во 2 квартале отмечен рост (113 154 шт.; +26,9%), который в большей степени был обусловлен невероятно низким объёмом продаж во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале динамика снова ушал "в минус", причем показатель падения выразился двузначным числом (-30,6%). За этот период куплено всего 81 176 автомобилей. В 4 квартале падение продолжилось (69 556 шт.; -28,9%).

В целом за 2021 год в стране реализовано 383 123 автомобиля, что на 11,2% меньше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи упали на 13,5% и составили 103 146 шт. Если взглянуть на результаты первого квартала более детально, стоит отметить, что в феврале рынок снизился на 11,9%, в марте - на 17,7%. В марте продано всего 36 998 автомобилей.

Лидер марочного рейтинга - BMW - по результатам 1 квартала 2022 года продемонстрировал снижение продаж на 23,2%, ему принадлежит 9,2% рынка. На втором месте по объемам реализации - Peugeot (-14,6%), поднявшийся на 1 позицию в марочном рейтинге. Лучшую динамику среди лидеров показал Renault (+39,4%).

По материалам focus2move

Фото: travel.aviastar.org