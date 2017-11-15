Автомобильный рынок Нидерландов в 1 квартале 2022 года

Голландский автомобильный рынок в последние годы находился под влиянием ряда нововведений, принятых для поддержки использования в автомобилях альтернативного топлива (AVF).

За период 2010-2018 гг., рынок в Нидерландах потерял около 30 тысяч автомобилей, от 477 тыс. шт. (в 2010 году) до 441 тыс. шт. (в 2018 году), с отрицательным экстремумом в 385 тыс. шт. в 2016 году и положительным экстремумом в 555 тыс. шт. в 2011 году. 2019 год на рынке не принёс каких-то резких изменений: за год было продано 450 277 автомобилей.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи автомобилей упали. Фактически, они составили 357 414 экземпляров, что соответствует снижению на 20,6% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался негативно для голландского авторынка: в 1 квартале продано 81 241 шт., что на 21,2% меньше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале продажи выросли 82 765 (+50,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). В 3 квартале они снова стали падать, величина падения выразилась двузначным числом (-18,6%). Рынок снизился до 73 423 автомобилей. В 4 квартале снова зафиксировано падение рынка (-19,3%) - до 87 281 шт.

В целом за 2021 год реализовано 324 710 автомобилей, что на 8,9% меньше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи снизились до 78 803 единиц (-3%). Если посмотреть квартальные результаты более детально, стоит отметить, что в феврале рынок вырос на 4,6% и в марте этот небольшой рост продолжился (+3,2%). В марте продано 24 959 автомобилей.

Новый лидер марочного рейтинга - Kia - по результатам 1 квартала продемонстрировал рост на 15,2%, ему принадлежит 9% рынка. Бывший лидер - Volkswagen - напротив, показал снижение продаж (-20,4%). Лучшую динамику среди лидеров эксперты отмечают у Hyundai (167,8%).

По материалам focus2move

Фото: skyscrapercity.com