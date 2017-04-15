Автомобильный рынок Австралии за 1 квартал 2022 года

Австралийский рынок (легковые автомобили + LCV) умеренно рос в период 2012-2017 годов. Объемы продаж легковых автомобилей выросли с 1 072 000 единиц (в 2012 году) до 1 178 546 (в 2017 году), что стало рекордным.

Но в 2018 году рынок начал снижаться (-3,2%), а в 2019 году, отражая не самую лучшую экономическую ситуацию в стране, регистрации автомобилей упали до самого низкого, если считать с 2011 года, уровня.

В 2020 году продажи автомобилей упали еще больше - теперь уже из-за пандемии COVID-19. Фактически за год было реализовано 916 878 автомобилей (-13,8% по сравнению с 2019 годом).

2021 год начался позитивно для австралийского рынка: в 1 квартале было продано 263 648 единиц (+13%). Во 2 квартале продажи выросли до 303 820 шт. (+45,3%), но такая динамика, по мнению экспертов - исключительно из-за низких объёмов во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале реализовано 248 672 автомобилей (+22,9%), а в 4 квартале - рынок упал до 233 691 шт. (-14,1%).

За 2021 год в Австралии куплено 1,05 млн автомобилей, что на 14,5% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года зафиксировано падение на 0,5%, в стране удалось реализовать 262 416 автомобилей. Если посмотреть на квартальные продажи более детально, можно отметить, что в феврале продажи выросли на 1,6%, в марте - на 1,2% (до 101 213 шт.).

Лидер марочного рейтинга - Toyota - по результатам 1 квартала продемонстрировала рост на 2,7%, ей принадлежит 22,6% рынка. На втором месте - Mazda (+8%). Лучшая динамика среди лидеров отмечена у Mitsubishi (+31,1%).

По материалам focus2move

Фото: 38a.ru