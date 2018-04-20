Автомобильный рынок Европы в марте 2022 года

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам марта снизились на 18,8% и составили 1 млн 127 тыс. 077 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательная динамика обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, которые усугубляются начавшимися проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине. По итогам первых трех месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 2 млн 753 тыс. 256 единиц (-10,6%).

Лидером по реализации автомобилей в марте стала Великобритания, где было продано 243479 машин (-14,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат продаж с 1998 года, несмотря на низкую базу прошлого года. Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Германия с показателем 241330 машин (-17,5%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), отрицательный результат зафиксирован впервые после двух месяцев роста. Между тем, заказы на новые автомобили в марте увеличились на 6%, что позволяет в дальнейшем рассчитывать на возвращение к положительной динамике продаж.

Третий результат показала Франция – 147078 проданных машин (-19,5%). Таким образом, отрицательная динамика фиксируется десятый месяц подряд. Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 119497 автомобилей (-29,7%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательная динамика, помимо прочего, обусловлена отложенным спросом из-за анонсированных ранее правительством мер по субсидированию покупки экологически чистых машин.

Замыкает пятерку лидеров на этот раз Испания, чей авторынок в марте снизился на 30,2% и составил 59920 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательный результат зафиксирован впервые после двух месяцев роста и обусловлен, в частности, начавшимся ростом цен на топливо из-за ситуации на Украине, вызвавшим снижение спроса.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на шестую строчку европейского рейтинга. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в прошлом месяце составили 55129 единиц (-62,9%).

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в марте продал Volkswagen – 103180 машин (-30,1%). Второе место удерживает Toyota с показателем 69827 автомобилей (-10,1%). Третью строчку занимает Mercedes-Benz, реализовавший 65486 машин (-18,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (65247 шт., -10%) и BMW (64158 шт., -20,6%).