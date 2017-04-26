Автомобильный рынок Германии в 1 квартале 2022 года

Немецкий авторынок - самый большой и стабильный в Европе. Его среднесрочный рост начался в 2010 году, когда продажи легковых автомобилей составили 2,91 млн. В 2019 году, несмотря на все пессимистичные прогнозы на экономическую конъюнктуру, рынок легковых автомобилей достиг 3,6 млн, установив новый рекорд. Если учитывать сегмент LCV в 343 000 единиц, объём рынка легких автомобилей в Германии составил 3,94 млн, и это четвертый по величине рынок после Китая, США и Японии.

Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году продажи машин упали. Фактически было продано 2 917 678 экземпляров, что на 19,1% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начался для немецкого рынка тоже негативно: в 1 квартале продано 656 452 автомобиля, что на 6,4% меньше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале динамика роста выразилась двузначными числами (+44,2%) - из-за низких объемов продаж во 2 квартале 2020 года. Реализовано 734 437 автомобилей. В 3 квартале чсило проданных автомобилей снизилось до 626 672 шт. (-24,6%), а в 4 квартале - до 604 571 шт. (-31%).

В целом за 2021 год жители Германии приобрели 2,62 млн автомобилей, что на 10,1% меньше, чем в 2019 году.

В 1 квартале 2022 года продажи машин упали на 4,6% до 625 954 экземпляров. Если посмотреть на продажи января-марта более детально, отметим, что в феврале рынок вырос на 3,2%, но в марте снова упал, и это падение выразилось двузначными числами (-17,5%). В марте продано 241 330 автомобилей.

Судя по результатам, с начала года лидер рынка - Volkswagen - продемонстрировал снижение продаж на 13,8%, его доля составила 18%. В марочном рейтинге за ним следует Mercedes, который потерял в динамике только 7,6%. Лучшие результаты в десятке лидеров показал Hyundai (+10,4%).

По материалам focus2move

Фото: 1zoom.ru