Автомобильный рынок Бразилии в 1 квартале 2022 года

Автомобильный рынок Бразилии упал с рекордных 3,6 млн автомобилей в 2012 году (тогда он занял 4-е место в мировом рейтинге) до 2 млн в 2016 году. Падение было резким, неожиданным и беспрецедентным.

Основной причиной падения стал "Национальный автомобильный план", принятый в 2013 году. Он ввел новые стандарты для автопроизводителей с точки зрения содержания и безопасности выбросов. Это еще больше увеличило преимущества для моделей местного производства по сравнению с импортируемыми.

Внутренний автомобильный рынок достиг дна в 1 квартале 2017 года, когда его объем упал более чем на 45% (ниже уровня 2013 года). Затем рынок начал восстанавливаться: в 2018 году на 9,2%, а в 2019-м он достиг 2,66 млн единиц.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 автомобильный рынок сильно пострадал, поскольку страна заняла третье место в мире по количеству инфицированных. Продажи составили 1 954 828 единиц (-26,2%).

2021 год начался негативно для рынка Бразилии: в 1 квартале было продано 497 913 машин, что на 6,8% меньше по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во 2 квартале продажи выросли до 508 896 (+120,3%), из-за невероятно низких объемов во 2 квартале 2020 года. Но уже в 3 квартале они начали падать двузначными числами - на 13,6% до 463 272 единиц. В 4 квартале было реализовано 505 096 автомобилей (-22,7%). Всего же по итогам 2021 года объем продаж составил 1,98 млн штук - на 1% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года бразильский авторынок упал на 25,3% до 371 697 единиц. Лидер, Fiat, сообщил о снижении продаж на 23,2%, контролируя 21,2% рынка. За ним следует Chevrolet, который потерял 33,5% от прежнего объема реализации. Volkswagen показал худшие результаты в десятке лидеров, потеряв в продажах 56,6%.

По материалам focus2move

Фото: stazztravel.com