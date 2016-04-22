Автомобильный рынок Франции в 1 квартале 2022 года

Французский авторынок рос с 2015 года, его поддерживала активная политика правительства Макрона, повышая доверие и ожидания потребителей.

Достигнутый в 2019 году уровень продаж легковых автомобилей был лучшим за десятилетие. Он последовал за шестью годами последовательного роста: было продано 2,21 млн единиц, что на 1,9% больше результата предыдущего года.

В 2020 году на продажи машин сильно повлияла пандемия COVID-19, затронувшая все секторы экономики страны. За этот первый пандемийный год было продано 1 650 197 автомобилей (-25,5%).

2021 год начинался для французского авторынка вполне позитивно: в 1 квартале было продано 441 793 автомобилей, что на 21,1% больше продаж по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во 2 квартале продажи продолжили рост, реализовано 480 976 экземпляров (+37%). Но в 3 квартале ситуация изменилась: жителями страны приобретено всего 337 614 автомобилей (-25,1%). Отрицательную динамику эксперты отметили и в 4 квартале: продано 398 613 шт. (-17,6%).

Суммарно за 2021 год объёмы рынка все-таки сумели выйти в небольшой "плюс": куплено 1,66 млн автомобилей, что на 0,5% больше, чем в 2020 году.

Что касается начала 2022 года, то после снижения объемов продаж на 13% в феврале, в марте французский рынок продолжил падение, которое снова выразилось двузначным числом. За месяц продано 147 079 автомобилей (-19,5%). В целом же с начала года реализовано 365 366 шт., что на 17,3% меньше, чем в 1 кваратле 2021 года.

Лидер марочного рейтинга Peugeot продемонстрировал снижение объемов реализации за первый квартал года - на 28%, его доля рынка составила 16,8%. На втором месте - Renault (-22,1% в объемах). Лучшую динамику в десятке лидеров показал Hyundai (+7,2%).

По материалам focus2move

Фото: bestwanderlust.com