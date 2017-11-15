Автомобильный рынок Испании в 1 квартале 2022 года

Испанский авторынок восстанавливался несколько лет подряд, год за годом, после кризиса 2009 года, когда объёмы продаж автомобилей упали более чем наполовину. это восстановление было поддержано правительством страны, что имело решающее значение для рынка, который является вторым по величине в Европе. Для поддержки был разработан план стимулирования под названием PIVE, который поддерживал утилизацию старых автомобилей при покупке новых с низким уровнем выбросов.

Программа PIVE применялась на протяжении нескольких лет, хорошо повлияв на внутренний рынок, и за последние шесть лет он вырос с менее 0,7 млн автомобилей (в 2012 году) до почти 1,3 млн в 2019 году.

Однкао в 2020 году из-за влияния пандемии падение авторынка в Испании было настолько резким, что зафиксирован самый низкий с 2013 года годовой объём - продано всего 858 022 автомобилей (-31,8%).

2021 год тоже начался с негативных показателей: в 1 квартале продано всего 186 064 машины, что на 17,5% меньше продаж по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во 2 квартале эксперты зафиксировали хороший рост объемов продаж (+123,5%), но это произошло только из-за невероятно низких объёмов во 2 квартале 2020 года. За апрель-июнь реализовано 270 783 автомобиля. В 3 квартале автодилерам удалось продать всего 191 125 автомобилей (-25,2%), а в четвертом - 211 524 шт. (-17,3%). В целом за 2021 год испанцы приобрели 859 496 автомобилей, что на 0,2% больше, чем в 2020 году.

В марте 2022 года испанский рынок снова ушел в "минус" - правда, после февральского роста (+6,6%). В первый весенний месяц куплено 59 920 автомобилей (-30,2%). А в целом с января по март объем продаж на авторынке составил 164 400 шт., что на 11,6% меньше, чем за первеы три месяца 2021 года.

Лидер марочного рейтинга - Toyota - продемонстрировала рост продаж на 10,5% с начала года, ее доля на рынке составила 9,2%. Далее следует Kia (+4 позиции в рейтинге), которая показала лучшие результаты в десятке лидеров, увеличив продажи на 48%. Худшая динамика в десятке лидеров оказалась у Renault (-37,1%), который опустился на восьмое место.

По материалам focus2move

Фото: behance.net