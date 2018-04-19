ТОП-10 мирового рейтинга марок по продажам в 2021 году

Лидер мирового рейтинга, Toyota, в 2021 году реализовала 8,7 млн автомобилей (+8,1% к 2020 году). Марка занимает 10,5% рынка, и еще увеличила отрыв от ближайшего преследователя.

Японцы извлекают выгоду из своей стратегии: сконцентрировать в одной марке самую мощную модельную линейку в мире, в то время как другие производители имеют различные марки, чтобы охватить больше клиентских сегментов. Toyota имеет лишь небольшую диверсификацию в рамках стратегии одного бренда. Это Lexus в премиум-сегменте и Daihatsu - в сегменте небольших недорогих автомобилей.

Volkswagen находится на второй позиции. Марка занимает долю рынка в 6,4%, реализовалв 5,2 млн автомобилей (-6,6%). Далее идет Honda, занимающая третью строчку с 4,3 млн единиц (-1,6%). За ней расположились Ford (4,1 млн шт., -0,4%) и Hyundai (3,8 млн шт., +5,4%).

На шестом месте находится Nissan (3,7 млн шт., -1,2%), на седьмом - Kia (2,9 млн шт., +6,4%). Восьмым в мировом рейтинге оказался бренд Chevrolet, который продал 2,6 млн автомобилей (-15,4%).

Девятое место - у Mercedes-Benz (2,4 млн шт., -2,4%). Замыкает ТОП-10 BMW (2,2 млн шт., +2,2%).

По материалам focus2move

Фото: carsweek.ru