ТОП-10 рейтинга групп автопроизводителей в 2021 году

В 2021 году Toyota Group стала лидером на мировом рынке с долей 12,2% и продажами 10,3 млн (+7,7% к 2020 году).

Volkswagen Group заняла вторую позицию (8,8 млн шт., -4,4%), получив долю рынка в 10,4%. Третью позицию занял альянс Renault-Nissan-Mitsubishi (7,6 млн шт., -1,4%).

Далее следует Stellantis, поднявшийся на 1 место. Его показатель составил 7,4 млн единиц (+9,6%). На пятом месте - Hyundai-Kia (+1 место) с продажами в 6,9 млн единиц (+6,8%), за которым расположился General Motors (6,1 млн шт., -11,1%), опустившийся на 2 позиции. Напомним, что до 2010 год включительно американская корпорация была мировым лидером, причем на протяжении десятилетий благодаря огромному портфелю марок. Тем не менее, большая часть продаж GM была убыточной, и это был "гигант на глиняных ногах". В последнее десятилетие GM сократил охватываемые территории и утратил ряд марок.

Honda Motor в минувшем году продала 4,4 млн автомобилей (-1,3%), заняв седьмую строчку. За ней ней следуют Ford (4,1 млн шт., -0,4%) и Suzuki (2,7 млн шт., +10,6%), поднявшаяся на 1 место. Замкнул ТОП-10 Mercedes-Daimler (2,5 млн шт., -1,6%), который, наоборот, опустился на 1 ступень.

По материалам focus2move

Фото: carsweek.ru