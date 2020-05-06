Автомобильный рынок Швеции в 1 квартале 2022 года

В 2020 году шведский авторынок снизил продажи машин, но это падение было гораздо меньше, чем в других европейских странах. В отличие от многих стран Европы, во время вспышки коронавируса шведское правительство не вводило мер блокировки, предложив населению просто следовать рекомендациям врачей. Это привело к тому, что в октябре случаи заболевания в стране начали расти в геометрической прогрессии, ставя в ноябре и декабре все новые и новые рекорды каждую неделю. Годовой объём продаж автомобилей в стране в 2020 году составил 291 669 шт., что на 18,1% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начинался для шведского авторынка вполне позитивно: в 1 квартале было продано 90 870 автомобилей, что на 37,4% больше, чем в январе-марте 2020 года. Во 2 квартале реализация машин продолжила расти (+38,2%), достигнув 82 295 шт. Однако этот рост был в большей степени обусловлен очень низкими продажами автомобилей во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале авторынок страны снова ушел в "минус": реализовано 59 220 шт.(-23%). В 4 квартале падение объемов продолжилось: 68 623 шт. (-22,9%).

В целом за 2021 год в Швеции было продано 301 008 автомобилей, что на 3,2% больше, чем в 2019 году. Но в 1 квартале 2022 года продажи машин упали на 23,3% до 69 739 шт. В марте 2022 года шведский авторынок начал падать довольно быстро, после небольшого снижения в феврале (-7,4%). Мартовские продажи составили 28 710 автомобилей (-39,5%), а всего с начала года реализовано 69 739 экземпляров, что на 23,3% меньше, чем год назад.

Худшие показатели в десятке лидеров продемонстрировал Volvo, занимающий на рынке долю в 17,9%. Его продажи с начала года снизились на 41,5%. Далее следует Kia, поднявшийся в марочном рейтинге на 1 позицию. Лучшую динамику продемонстрировала Tesla (+130,5%). Поднявшись сразу на 4 позиции в рейтинге, она сумела войти в ТОП-10 марок.

По материалам focus2move

Фото: medium.com