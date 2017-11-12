Автомобильный рынок Италии в 1 квартале 2022 года

После серьёзных потерь во время кризиса 2008-2011 гг., когда продажи автомобилей упали с 2,4 до 1,4 млн единиц, итальянский автомобильный рынок в период 2012- 2017 гг. сумел восстановиться, достигнув 1,96 млн автомобилей (общий объём рынка с учётом LCV - 2,14 млн). Но затем его рост прекратился, и в 2018 году началась фаза умеренного снижения, когда продажи машин упали на 2,6%. В 2019 году эта тенденция сохранилась, за год реализовано 1,92 млн автомобилей.

В 2020 году ситуация сильно ухудшилась, настолько повлияла на рынок глобальная пандемия. Падение продаж было настолько резким, что зафиксирован самый низкий показатель для страны с 2014 года - 1 380 202 автомобилей (-27,8%).

2021 год начинался для итальянского рынка вполне позитивно: в 1 квартале реализовано 446 683 автомобиля, что на 28,6% больше, чем в 1 квартале 2020-го. Во 2 квартале объем продаж составил 437 201 шт., таким образом зафиксирован еще более высокий рост (+84,9%) - из-за невероятно низких объемов продаж во 2-м квартале 2020 года. В третьем квартале продажи снова начали падать: реализовано 280 323 шт.(-26,5%). Четвёртый квартал тоже ушел "в минус": продано 292 172 шт. (-29,6%).

Тем не менее, в целом по результатам 2021 года продажи автомобилей в Италии продемонстрировали положительную динамику (+5,5% к объемам 2020 года), реализовано 1,46 млн автомобилей.

В марте 2022 года итальянский рынок продолжил падение, которое после февральского падения на 23,1% снова выразилось двузначным числом (-30,1%), за месяц реализовано 119 497 автомобилей. Всего с начала года продано 338 180 машин, что на 24,8% меньше продаж по сравнению с 2021 годом.

Лидер рынка - Fiat - по итогам первого квартала 2022 года продемонстрировал падение объемов продаж на 31,3%, его доля на рынке составила 14,1%. За ним следует Ford, который, показав за этот период отрицательную динамику (-16,6%), все равно сумел улучшить свое положение в марочном рейтинге, поднявшись на три позиции вверх. Dacia - единственная марка в группе лидеров, которая показала рост реализации (+28%).

По материалам focus2move

Фото: levelvan.ru