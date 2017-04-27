Бестселлеры авторынка Мексики в 2021 году

Несмотря на разочаровывающие результаты предыдущего года, по-прежнему на вершине модельного рейтинга мексиканского авторынка находится Nissan Versa. Эксперты отмечают, что еще три модели этого японского бренда входят в десятку самых продаваемых в 2021 году.
Nissan Versa легко удержал свое первое место - реализовано 69 775 шт., доля рынка модели составила 6,9%.
Сохранил свое второе место и Nissan NP300, его приобрели в количестве 48 495 шт. (доля рынка 4,8%). А вот третье место занял Chevrolet Aveo (+2 позиции в модельном рейтинге; 37 039 шт.; доля 3,7%.
Четвёртое место - у Kia Rio (+2 позиции в рейтинге; 35 249 шт.; доля 3,5%), на пятом - Nissan March (-1 позиция; 34 974 шт.; доля 3,4%). Далее следуют Volkswagen Vento (-1 позиция; 29 380 шт.; доля 2,9%) и Nissan Sentra (+3 позиции; 22 469 шт.; доля 2,2%).
На восьмом месте - Chevrolet Beat, он ухудшил свое положение в рейтинге (-5 позиций; 19 265 шт.; доля 1,9%). За ним - Toyota Hilux (+3 позиции; 16 635 шт.; 1,6%).
Замыкает ТОП-10 Mazda 3 (+1 позиция в рейтинге), удерживая долю рынка в 1,6%, модель реализована в количестве 16 560 шт.
По материалам focus2move
Фото: mycityauto.com, avtonovostidnya.ru, motor1.com