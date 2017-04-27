Бестселлеры авторынка Мексики в 2021 году

Несмотря на разочаровывающие результаты предыдущего года, по-прежнему на вершине модельного рейтинга мексиканского авторынка находится Nissan Versa. Эксперты отмечают, что еще три модели этого японского бренда входят в десятку самых продаваемых в 2021 году.

Nissan Versa легко удержал свое первое место - реализовано 69 775 шт., доля рынка модели составила 6,9%.

Сохранил свое второе место и Nissan NP300, его приобрели в количестве 48 495 шт. (доля рынка 4,8%). А вот третье место занял Chevrolet Aveo (+2 позиции в модельном рейтинге; 37 039 шт.; доля 3,7%.