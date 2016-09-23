Бестселлеры авторынка Испании в 2021 году

Поскольку национальный испанский производитель Seat был приобретен Volkswagen Group, Испания приветствовала локализацию производства автомобилей, став одним из самых актуальных производственных центров в Европе и в мире. Отечественный потребитель не признает Seat уникальным национальным брендом, а концентрация рынка этой марки в стране является одной из самых низких во всей Европе.
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Испании характеризуется широкой битвой за лидерство среди нескольких моделей разных брендов.
В 2021 году на испанском авторынке лидировал Seat Arona, поднявшись в рейтинговой таблице сразу на 5 позиций (21 946 шт.; доля рынка 2,6%). На втором месте - Hyundai Tucson (+17 позиций в рейтинге; 21 258 шт.; доля рынка 2,5%). Замыкает подиум Dacia Sandero (-2 позиции в рейтинге; 20 419 шт.; доля 2,4%).
На четвёртом месте находится Peugeot 2008 (+3 позиции в рейтинге; 19 426 шт.; доля 2,3%), за которым следует Toyota Corolla (16 983 шт.; 2%).
Шестое место занимает Peugeot 3008 (+2 позиции в рейтинге; 16 812 шт.; 2%), седьмое - Seat Leon (-5 позиций; 16 692 шт.; 1,9%). На восьмом месте - Volkswagen T-Roc (+6 позиций; 15 988 шт.; 1,9%).
На девятом месте находится Citroen C3 (15 948 шт.; доля рынка 1,9%), а замыкает ТОП-10 лидеров Fiat 500 (+10 позиций; 15 943 шт.; доля 1,9%).
По материалам focus2move
Фото: wyborkierowcow.pl, autonews.ru