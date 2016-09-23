Бестселлеры авторынка Испании в 2021 году

Поскольку национальный испанский производитель Seat был приобретен Volkswagen Group, Испания приветствовала локализацию производства автомобилей, став одним из самых актуальных производственных центров в Европе и в мире. Отечественный потребитель не признает Seat уникальным национальным брендом, а концентрация рынка этой марки в стране является одной из самых низких во всей Европе.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Испании характеризуется широкой битвой за лидерство среди нескольких моделей разных брендов.

В 2021 году на испанском авторынке лидировал Seat Arona, поднявшись в рейтинговой таблице сразу на 5 позиций (21 946 шт.; доля рынка 2,6%). На втором месте - Hyundai Tucson (+17 позиций в рейтинге; 21 258 шт.; доля рынка 2,5%). Замыкает подиум Dacia Sandero (-2 позиции в рейтинге; 20 419 шт.; доля 2,4%).