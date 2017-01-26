Бестселлеры авторынка Южной Кореи в 2021 году

На рынке, где два ведущих бренда - Hyundai и Kia - суммарно занимают доминирующую долю рынка, ТОП-10 самых продаваемых моделей почти полностью состоит из представителей этих марок. Исключение составил лишь Genesis G80.
Лидером модеьного рейтинга в стране в 2021 году стал Hyundai Porter, реализованный в количестве 92 218 автомобилей (5,4% рынка).
На втором месте - Hyundai Grandeur с долей рынка 5,2% (89 084 шт.). Замыкает подиум Kia Carnival, который поднялся сразу на 5 строчек мест в рейтинговой таблице (73 233 шт.; 4,3 доли рынка %).
На четвертом месте - Hyundai Avante (-1 позиция в рейтинге; 71 031 шт.; 4,1% доли рынка), за которым следуют Kia Sorento (69 934 шт.; 4,1% доли рынка) и Hyundai Sonata (63 109 шт.; 3,7% доли рынка).
Седьмое место занимает Kia Bongo (59 729 шт.; 3,5% доли рынка), опередив Kia K5, который оказался на восьмой позиции (-4 позиции; 59 499 шт.; 3,5% доли рынка).
На девятом месте - Genesis G80, который поднялся в рейтинге на две позиции вверх (59 463 шт.; 3,5% доли рынка). Замыкает ТОП-10 Hyundai Palisade (-3 позиции; 52 338 шт.; 3,1% доли рынка).
По материалам focus2move
Фото: wikiwand.com, v-pole-zreniya.ru, carscoops.com