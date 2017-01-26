Бестселлеры авторынка Южной Кореи в 2021 году

На рынке, где два ведущих бренда - Hyundai и Kia - суммарно занимают доминирующую долю рынка, ТОП-10 самых продаваемых моделей почти полностью состоит из представителей этих марок. Исключение составил лишь Genesis G80.

Лидером модеьного рейтинга в стране в 2021 году стал Hyundai Porter, реализованный в количестве 92 218 автомобилей (5,4% рынка).

На втором месте - Hyundai Grandeur с долей рынка 5,2% (89 084 шт.). Замыкает подиум Kia Carnival, который поднялся сразу на 5 строчек мест в рейтинговой таблице (73 233 шт.; 4,3 доли рынка %).