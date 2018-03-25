Бестселлеры авторынка Китая в 2021 году | АВТОСТАТ

Бестселлеры авторынка Китая в 2021 году

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В 2021 году Nissan Sylphy сохранил лидерство

Китайский рынок новых автомобилей является крупнейшим в мире и характеризуется очень низкой концентрацией продаж в топовых моделях. Продажи ТОП-10 моделей составляют здесь всего 13,5% рынка, в то время как ТОП-50 составляют 41,7%, а ТОП-100 - 62%.

В 2021 году Nissan Sylphy сохранил лидерство, которое он занимал в сентябре 2020 года. Эта модель была продана в количестве 500 150 автомобилей (2% рынка). На второй позиции - Wuling Hongguang Mini EV (+57 мест), реализованный в количестве 426 484 шт. (1,7%). На третьем месте - Volkswagen Lavida (393 496 шт.; 1,6% доли рынка).

Wuling Hongguang Mini EV вошёл в ТОП-10, поднявшись сразу на 57 мест

На четвертом и пятом местах находятся Haval Н6 (370 438 шт.; 1,5%) и Toyota Corolla (+1 позиция в рейтинге; 321 912 шт.; 1,3% доли рынка). Далее - Wuling Mini Truck (-4 позиции в рейтинге; 294 219 шт.; 1,2% доли рынка). Седьмое место занял Changan CS75 (+4 позиции в рейтинге; 281 862 шт.; 1,1% доли рынка). Tesla Model 3 добралась до 8-го места (+39 позиций в рейтинге; 272 975 шт.; 1,1% доли рынка).

Tesla Model 3 добралась до 8-го места, поднявшись на 39 строк

На девятом месте - Buick Excelle GT, реализованный в количестве 263 017 шт.; 1,1% доли рынка). Замыкает ТОП-10 Wuling Hongguang (255 922 шт.; 1% доли рынка).

По материалам focus2move
Фото: 9carthai.com, autozal.com, ixbt.com

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипродажиобзор рынка автомобилейкитайбестселлер

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