Бестселлеры авторынка Китая в 2021 году

Китайский рынок новых автомобилей является крупнейшим в мире и характеризуется очень низкой концентрацией продаж в топовых моделях. Продажи ТОП-10 моделей составляют здесь всего 13,5% рынка, в то время как ТОП-50 составляют 41,7%, а ТОП-100 - 62%.

В 2021 году Nissan Sylphy сохранил лидерство, которое он занимал в сентябре 2020 года. Эта модель была продана в количестве 500 150 автомобилей (2% рынка). На второй позиции - Wuling Hongguang Mini EV (+57 мест), реализованный в количестве 426 484 шт. (1,7%). На третьем месте - Volkswagen Lavida (393 496 шт.; 1,6% доли рынка).