Бестселлеры авторынка Бразилии в 2021 году

В 2021 году на бразильском авторынке появился новый лидер модельного рейтинга - Fiat Strada (+4 позиции в рейтинговой таблице). Модель продана в количестве 109 114 шт. (5,5% доли рынка). Второе место занял Hyundai HB20 (+1 позиция в рейтинге; 86 464 шт; 4,4% доли рынка. Замыкает подиум Fiat Argo (+4 позиции в рейтинге; 84 656 шт.; 4,3% доли рынка).