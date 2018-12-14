Бестселлеры авторынка Бразилии в 2021 году

В 2021 году на бразильском авторынке появился новый лидер модельного рейтинга - Fiat Strada (+4 позиции в рейтинговой таблице). Модель продана в количестве 109 114 шт. (5,5% доли рынка). Второе место занял Hyundai HB20 (+1 позиция в рейтинге; 86 464 шт; 4,4% доли рынка. Замыкает подиум Fiat Argo (+4 позиции в рейтинге; 84 656 шт.; 4,3% доли рынка).
На четвертом месте расположился Jeep Renegade (+5 позиций в рейтинге; 73 927 шт.), за которым следует бывший лидер рейтинга Chevrolet Onix (-4 позиции; 73 636 шт.). Далее идут Jeep Compass (70 923 шт.) и Fiat Toro (+3 позиции; 70 914 шт.).
Восьмое место занимает Volkswagen Golf (+2 позиции; 66 234 шт.), девятое - Fiat Mobi (+6 позиций; 65 855 шт.).
Замыкает десятку лидеров Hyundai Creta (+4 позиции; 64 764 шт.).
По материалам focus2move
Фото: autodato.com, megautos.com, cars2021.com