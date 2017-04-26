Бестселлеры авторынка Индии в 2021 году

В 2021 году Maruti Wagon R стал новым лидером модельного рейтинга на индийском авторынке. Он обогнал Maruti Swift, который переместился на вторую позицию. Wagon R за год реализовали в количестве 183 851 шт. Модель занимает 6% рынка, опередив Maruti Swift, результат продаж которой составил 175 052 шт.; 5,7% доли рынка).
На третьем месте - Maruti Baleno (172 237 шт.; 5,6% доли рынка), за которым следуют Maruti Alto (-2 позиции в рейтинге; 166 233 шт.; 5,4% доли рынка) и Hyundai Creta (+2 позиции; 125 437 шт.; 4,1% доли рынка).
Maruti Dzire оказался на шестом месте (116 222 шт.; 3,8% доли рынка). Maruti Vitara занял седьмое место (115 962 шт.; 3,8% доли рынка). Далее следует Hyundai EECO (-2 позиции в рейтинге; 114 524 шт.; 3,7% доли рынка).
Девятое место занимает Maruti Ertiga (+3 позиции в рейтинге; 114 408 шт.; 3,7% доли рынка), а замыкает ТОП-10 Tata Nexon (+8 позиций; 108 577 шт.; 3,5% доли рынка).
По материалам focus2move
Фото: auto-nation.in, harrowphotos.com, autocarindia.com