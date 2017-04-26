Бестселлеры авторынка Индии в 2021 году

В 2021 году Maruti Wagon R стал новым лидером модельного рейтинга на индийском авторынке. Он обогнал Maruti Swift, который переместился на вторую позицию. Wagon R за год реализовали в количестве 183 851 шт. Модель занимает 6% рынка, опередив Maruti Swift, результат продаж которой составил 175 052 шт.; 5,7% доли рынка).