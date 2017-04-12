Бестселлеры авторынка Германии в 2021 году

Популярнейшая модель европейского авторынка Volkswagen Golf остается бессменным лидером немецкого авторынка уже в восьмом поколении. Однако рост сегмента SUV сократил пространство для моделей-хэтчбэков, доля рынка Golf в 2021 году упала до 3,8%, реализовано 91 621 шт.

На втором месте модельного рейтинга - Volkswagen T-Roc (+5 позиций в рейтинговой таблице). Модель продана в количестве 57 424 шт. (2,4% рынка). Далее следует Volkswagen Tiguan, который реализовали в количестве 55 527 шт. (2,3% рынка).

Opel Corsa занял четвертое место (49 475 шт.; 2% доли рынка). Далее - Volkswagen Up! (+21 позиция в рейтинге; 46 708 шт.; 1,9% доли рынка). На шестом месте - Volkswagen Passat (-4 позиции; 45 696 шт.; 1,9% доли рынка).