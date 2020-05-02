Автомобильный рынок Кении в 2021 году сначала демонстрировал медленный рост, а во второй половине года упал, падение выразилось двузначным числом.

После довольно позитивного периода, который завершился в 2015 году рекордным показателем в 19 549 единиц (включая HCV и BUS), кенийский рынок транспортных средств пострадал от экономического кризиса. Он начал падать, потеряв за два года более 40% объёма. Общее количество автомобилей в 2017 году (включая HCV) составило уже только 10 831 (-19,8%).

В 2018 году тренд изменился, и продажи автомобилей, поддерживаемые ростом частного потребления, вопреки ожиданиям, сумел восстановиться. Согласно данным, опубликованным Ассоциацией автомобильной промышленности Кении, авторынок в стране вырос до 14 251 шт. (+31,2%).

Но в 2019 году, несмотря на очень хорошее начало, когда первый квартал показал двузначный рост, он начал постепенно терять обороты, завершив четвёртый квартал резким падением. В итоге годовой объём продаж составил 13 298 автомобилей (-6,7%). В то время как сегмент HCV был стабильным, падение в сегменте легковых автомобилей выразилось двузначным числом.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 реализация машин снова снизилась, причем значительно. Реализовано 6 942 шт., это на 47,8% меньше по сравнению с 2019 годом.

2021 год начинался для кенийского рынка вполне позитивно: в 1 квартале было продано 1 530 автомобилей (+69,8%). Во 2 квартале продажи продолжили расти из-за невероятно низкого уровня продаж предыдущего года - приобретено 1 410 автомобилей, что соответствует росту на 41,6%. В третьем квартале реализовано 1 410 шт. (-14,9%), в четвертом - 1 102 шт. (-39,9%).

В целом годовой объём продаж в 2021 году составил 5 156 автомобилей, что на 2,3% больше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ