Автомобильный рынок Нигерии в 2021 году продемонстрировал рост во всех кварталах, кроме первого.

До 2014 года авторынок страны рос стабильно, в конечном итоге достигнув рекорда в 57 тысяч новых автомобилей. В конце того же года был создан "План развития нигерийской автомобильной промышленности", похожий на бразильский, в котором правительство, вместо того, чтобы "приглашать" автопроизводителей на свою террриторию, решило "заставить" их создавать совместные предприятия с местными компаниями.

В два следующих года правительство выпустило почти 30 лицензий. Тем не менее, внутренний авторынок рухнул до 11 743 единиц в 2017 году - из-за глубокого экономического кризиса, вызванного падением цен на нефть и слабым внутренним спросом.

В 2018 году рынок начал восстанавливаться, на тот момент уровень продаж составлял около 20% от уровня 2014 года. Первая группа автопроизводителей начала открывать небольшие местные автосборочные заводы для поставок на внутренний рынок, реализация автомобилей выросла до 19 545 единиц. Но после такого быстрого роста в 2019 году рынок легковых автомобилей снова испытал трудности, и реализация автомобилей снизилась до 11 663 единиц (-40,3%), что стало вторым худшим показателем за последнее десятилетие. Похоже, он так и не смог восстановиться, испытав влияние целой серии негативных факторов.

В 2020 году скромный рост экономики был убит совокупным воздействием строгих мер социального дистанцирования и широко распространенных ограничений на поездки. Это было связано и с COVID-19, и с падением цен на нефть на международном рынке. В итоге за 2020 год реализован только 7 451 автомобиль (-36,1% по сравнению с 2019 годом).

2021 год начался также негативно: в 1 квартале в Нигерии было продано всего 2 600 автомобилей, что на 32,2% меньше, чем в 1 кварталом 2020 года. Однако, во 2 квартале ситуация изменилась в лучшую сторону. За апрель-июнь было куплено 2 800 автомобилей (+339,6%). В 3 квартале удалось продать 2 658 шт.(+24,9%), в 4 квартале - 2 385 шт. (+116,8%).

В целом за 2021 год на нигерийском авторынке было продано 10 443 автомобиля, что на 35,7% больше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ