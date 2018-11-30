Европейский авторынок в феврале 2022 года

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам февраля снизились на 5,3% и составили 718051 машину. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это худший результат за февраль в истории авторынка, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. По итогам первых двух месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 1 млн 456 тыс. 400 единиц (-4,2%).

Лидером по реализации автомобилей в феврале остается Германия, где было продано 200512 машин (+3,2%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), положительная динамика фиксируется второй месяц подряд, что отчасти обусловлено эффектом низкой базы. Между тем, заказы на новые автомобили в феврале увеличились на 15%, что позволяет рассчитывать на сохранение роста продаж в дальнейшем. Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 115383 машин (-13%). Таким образом, отрицательная динамика фиксируется девятый месяц подряд.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на третью строчку европейского рейтинга. Согласно предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 111 тыс. единиц (-7%).

Четвертый результат показала Италия – 110869 проданных машины (-22,6%). Далее идет Испания, чьи дилеры реализовали 62103 автомобиля (+6,6%). Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), положительный результат обусловлен низкой базой прошлого года, и по сравнению с «доковидным» февралем 2019-го нынешний результат оказался на 38% хуже.

Добавим также, что авторынок Великобритании в феврале увеличился на 15% и составил 58994 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на последний зимний месяц традиционно приходится наименьший объем продаж перед мартовским всплеском спроса, связанным с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства. Тем не менее положительная динамика обусловлена низкой базой прошлого года – в рамках мер по противодействию второй волны коронавируса в феврале 2021-го были закрыты шоу-румы автосалонов по всей Англии, при этом разрешены дистанционные продажи машин.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в феврале продал Volkswagen – 78479 машин (-16,6%). Второе место удерживает Toyota с показателем 54060 автомобилей (+4,8%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 50522 машины (-23,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (46065 шт., +3%) и BMW (45568 шт., -4,4%).