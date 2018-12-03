Автомобильный рынок Мадагаскара в 2021 году вырос, но исключительно за счет успехов во 2 и 3 кварталах.

В последние годы авторынок в стране характеризовался волатильностью. Так, после большого падения в 2016 году он сразу же восстановился, поднявшись в 2017 году до 2 126 единиц. Однако потом регистрации начали снижаться и в 2018 году упали на 6,2% до 1 995 единиц.

В 2019 году был зарегистрирован очередной спад, объем реализации автомобилей снизился до 1 894 единиц, что на 5,1% меньше, чем в предыдущем году.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 реализация машин снова снизилась до 1 751 шт. (-7,8%).

2021 год начинался для авторынка страны без изменений тренда: в 1 квартале был продан 481 автомобиль (-0,2%). Во 2 квартале эксперты отметили хороший рост (+28%), но в действительности реализовано всего 476 автомобилей, таким образом, хорошая динамика зафиксирована только из-за невероятно низких продаж во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале рост объемов продолжился, продано, как и в 1 квартале, 481 автомобиль (+16,7%), а в 4 квартале отмечено небольшое снижение по сравнению с анаогичным периодом прошлого года (-0,8%).

В целом за 2021 год в Мадагаскаре реализовано 1 919 автомобилей, что на 9,6% больше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ