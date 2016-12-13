Автомобильный рынок Эфиопии в 2021 году оправился от пандемического спада 2020 года: он продемонстрировал многообещающие результаты во всех кварталах, кроме четвёртого.

В последние годы рынок в стране был довольно насыщенным, что обеспечивалось наличием нескольких небольших местных автосборочных заводов, построенных Chines BYD, FAW, Lifan, Sinotruck и Geely, а также Toyota и (уже в 2017 году) Kia.

Тем не менее, несмотря на положительную экономическую конъюнктуру последних лет, эфиопский авторынок все это время падал: он снизился с почти 4 000 единиц в 2015 году до 2 034 в 2018 году.

В 2019 году рынок (включая HCV) падение продолжилось: шестой год подряд - отрицательная динамика. Годовой объём продаж составил 1 935, что на 4,9% меньше, чем в 2018-ом.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 авторынок продемонстрирвоал еще более худший результат: 1 351 автомобиль (-29,7%).

2021 год начался довольно позитивно: в 1 квартале реализовано 363 автомобиля (+10,3%). Во 2 квартале объёмы реализации продолжили расти - 373 единицы (+29,5%). Такая динамика обусловлена низким объёмом продаж, зарегистрированных во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале реализовано 358 автомобилей (+0,6%), а в четвертом - куплено всего 329 шт. (-13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).

В целом за 2021 год объем рынка в Эфиопии составил 1 423 автомобиля, что на 5,3% больше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ