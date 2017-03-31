Автомобильный рынок Зимбабве в 2021 году

Зимбабвийский авторынок не смог показать положительную динамику по итогам 2021 года.

Напомним, что рынок новых автомобилей в Зимбабве демонстрировал рост до 2013 года, когда продажи достигли рекордной отметки в 7 860 единиц. Затем он начал снижаться и в 2016 году упал до 3 754 автомобилей. Это было обусловлено экономическим кризисом, который сместил спрос в сторону более дешевых подержанных машин. В 2017 году в стране было продано всего 3 345 автомобилей. В 2018 году, после четырехлетнего спада, рынок начал понемногу восстанавливаться, и год завершился с показателем 3 800 единиц (+13,6%).

Однако в 2019 году рынок снова показал падение - приобретено менее 3 000 автомобилей, и это был самый низкий объём реализации за всё десятилетие. За год в стране продано 2 637 автомобилей (-42,8%).

В 2020 году продажи не сумели восстановиться - теперь уже из-за пандемии COVID-19, зарегистрировано всего 2 603 автомобиля (-1,3%).

2021 год начался довольно позитивно на авторынке Зимбабве: в 1 квартале было продано 660 машин, что на 10% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале реализация автомобилей продолжила расти (+11,7%). Но в 3 квартале продажи упали на 10,8% до 561 единицы, а в 4 квартале удалось реализовать всего 543 автомобиля (-30,7%).

В целом за 2021 год в Зимбабве продано 2 424 автомобиля, что на 6,9% меньше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ