Автомобильный рынок Зимбабве в 2021 году

Зимбабвийский авторынок не смог показать положительную динамику по итогам 2021 года.
Напомним, что рынок новых автомобилей в Зимбабве демонстрировал рост до 2013 года, когда продажи достигли рекордной отметки в 7 860 единиц. Затем он начал снижаться и в 2016 году упал до 3 754 автомобилей. Это было обусловлено экономическим кризисом, который сместил спрос в сторону более дешевых подержанных машин. В 2017 году в стране было продано всего 3 345 автомобилей. В 2018 году, после четырехлетнего спада, рынок начал понемногу восстанавливаться, и год завершился с показателем 3 800 единиц (+13,6%).
Однако в 2019 году рынок снова показал падение - приобретено менее 3 000 автомобилей, и это был самый низкий объём реализации за всё десятилетие. За год в стране продано 2 637 автомобилей (-42,8%).
В 2020 году продажи не сумели восстановиться - теперь уже из-за пандемии COVID-19, зарегистрировано всего 2 603 автомобиля (-1,3%).
2021 год начался довольно позитивно на авторынке Зимбабве: в 1 квартале было продано 660 машин, что на 10% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале реализация автомобилей продолжила расти (+11,7%). Но в 3 квартале продажи упали на 10,8% до 561 единицы, а в 4 квартале удалось реализовать всего 543 автомобиля (-30,7%).
В целом за 2021 год в Зимбабве продано 2 424 автомобиля, что на 6,9% меньше, чем в 2020 году.
ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ
В 2021 году лидер марочного рейтинга Toyota (+22,4%) увеличила свою долю присутствия на рынке на 5,8%. На втором месте - Tata (+8,2%), которая тоже нарастила долю на 1,7%. Бренд Isuzu (-9%) оказался на третьей позиции, он потерял 0,5% рынка.
Самой продаваемой моделью в стране осталась Toyota Hilux с результатом 278 экземпляров (+27,5%), она занимает долю рынка в 13,8%.
По материалам focus2move
Фото: wikiway.com