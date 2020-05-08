Автомобильный рынок Эквадора в 2021 году

Эквадорский автомобильный рынок в 2021 году продемонстрировал, что он эффективно оправился от пандемического спада 2020 года.

В 2015-2016 гг. авторынок в стране сильно пострадал от экономического кризиса, вызванного снижением цен на нефть. В 2016 году он показал самый низкий уровень за десятилетие - 62 791 шт. Однако, уже в 2017 году восстановление экономики поддержало спрос на новые автомобили: реализовано 103 545 автомобилей (+60%). В 2018 году продажи сохранили положительный тренд, за год в стране куплено 136 738 автомобилей (+32,1%). В 2019 году продажи машин составили 180 718 шт. (+32,2%).

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 объемы реализации на авторынке значительно снизились. Фактически, продано 85 818 автомобилей, что на 52,5% ниже, чем в 2019 году.

2021 год начался с позитивных показателей: в 1 квартале на авторынке страны продано 26 380 автомобилей (+13,7%), а во 2 квартале отмечен еще больший рост (+185,9%) - из-за невероятно низких объёмов во 2 квартале 2020 года. Реализовано 28 552 автомобилей. По итогам 3 квартала продано 33 233 автомобиля (+38,9%), а в 4 квартале - 31 151 шт. (+8,5%).

Всего в 2021 году в Эквадоре реализовано 119 316 автомобилей, что на 39% больше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ