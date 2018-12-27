Автомобильный рынок Замбии в 2021 году не смог оправиться от пандемического падения (в 2020 году) и сообщил о двузначных потерях во второй половине года.

Рынок новых автомобилей в последние годы показал тенденцию, не коррелирующую с официальным экономическим индексом: растущую, когда экономика страдает, и падающую, когда экономика восстанавливается. Эта необычная корреляция с внутренней экономикой, вероятно, зависит от большого импорта автомобилей с пробегом (около 90% от общего числа автомобилей, регистрируемых каждый год). Когда экономика стимулирует спрос на автомобили, люди покупают их больше в низком ценовом диапазоне (с пробегом), в то время когда покупательная способность ограничена, только высший класс и правительственные учреждения продолжают покупать новые транспортные средства.

После трех лет роста в 2019 году рынок упал. Годовые продажи в стране составили 4 466 единиц, что на 9,9% меньше результата предыдущего года.

Из-за пандемии COVID-19 годовой объем реализации в 2020 году составил всего 1 908 единиц, что соответствует снижению на 57,3% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался позитивно для замбийского рынка: в 1 квартале было продано 495 единиц, что на 8,6% больше по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во 2 квартале рост замедлился, сообщив об увеличении продаж на 2,7% (до 464 шт.). В 3 квартале рынок рухнул сразу на 20,5% до 368 автомобилей. В 4 квартале падение продолжилось (-30,2% до 375 шт.).

Годовой объем продаж в 2021 году составил 1 702 единицы, что на 10,8% меньше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ