Автомобильный рынок Венгрии в 2021 году

Венгерский автомобильный рынок не смог эффективно вырасти и оправиться от пандемического спада 2020 года и показал положительные результаты только во 2 квартале.

Рынок сильно пострадал от кризиса 2008 года, потеряв 75% от прежнего объема. Затем, в последующие годы, продажи легковых автомобилей удвоились - с 63 931 единицы (в 2012 году) до 136 208 штук (в 2017 году).

В 2018 году рынок сохранил положительный тренд (+17,4%), а в 2019-м он продолжился +15,6%). Но в 2020 году, из-за пандемии, продажи машин составили всего 128 012 единиц (-18,9%).

2021 год начался негативно для венгерского авторынка: в 1 квартале было реализовано 30 189 единиц, что соответствует снижению на 7,6% по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Однако, во 2 квартале продажи выросли на 31,2% (до 30 162 единиц) из-за невероятно низких объемов во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале они снова начали падать двузначными числами (-11,5% до 30 466 шт.). 4 квартал не стал исключением было реализовано 30 728 единиц (-19%).

Годовой объем продаж в 2021 году составил 121 545 автомобилей, что на 5,1% меньше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ