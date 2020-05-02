Автомобильный рынок Азербайджана в 2021 году не смог эффективно восстановиться после пандемического падения: продажи автомобилей падали и росли, и снова падали.

Напомним, что введение новых правил в отношении импорта подержанных и новых автомобилей в последние годы быстро трансформировало азербайджанский авторынок. Когда он был открыт для завоза любого типа автомобилей, 90% импорта составляли автомобили с пробегом (в стране имелось огромное количество подержанных автомобилей премиальных марок), импортируемых из России и Европы. Новая политика в отношении авторынка в Азербайджане заключается в ограничении импорта старых автомобилей и в попытках создать национальную автомобильную промышленность.

В 2019 году продажи новых машин выросли, благодаря успеху нового местного бренда Khazar, созданного в 2018 году и основанного на технологиях, импортированных из Ирана.

Благодаря небольшой модельной линейке из трех моделей (седан, хэтчбек C-класса и седан D-класса), созданных на основе старой модели Peugeot 404, новая марка оказалась способна поставлять на рынок недорогие модели и успешно конкурировать с подержанными автомобилями среднего класса. В результате в 2019 году было здесь было приобретено 10 598 новых машин.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи автомобилей значительно снизились: реализовано всего 4 548 экземпляров, что соответствует падению на 57,1% по сравнению с 2019 годом.

2021 год для азербайджанского авторынка начался с негативных результатов: в 1 квартале в стране удалось реализовать только 882 автомобиля (-43,6%). Во 2 квартале продажи резко выросли (+65,6%) из-за невероятно низких объемов во 2 квартале 2020 года, фактически же продано 1 070 машин. В 3 квартале жители страны купили 1 124 автомобиля (+2,4%), а в 4 квартале объемы реализации машин снова сильно упали (-33,9%). Продано 1 094 автомобиля.

В целом за 2021 год объём продаж составил 4 170 автомобилей, что на 16% меньше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ