Автомобильный рынок Кубы в 2021 году сумел достаточно эффектно оправиться от пандемического спада, продажи машин "ушли в минус" только в 4 квартале.

Напомним, что розничные операции в стране еще не разрешены и государственная корпорация CIMEX - единственная компания, которая отвечает за продажу автомобилей. Новые автомобили продаются для частных клиентов с применением налога 800% на новые автомобили и 1500% - для автомобилей с пробегом.

Всего несколько десятков автомобилей (менее 10% от общего числа) приобретаются в частном порядке, а основная их масса делится между государственными компаниями. В это количество входит и общественное такси, и арендные автомобили для туристов.

Объем рынка в 2018 году на Кубе составил 4 500 машин, что представляет собой некий рекорд, т.к. зафиксировано пусть небольшое, но увеличение по сравнению с предыдущими годами.

Но в 2019 году было зарегистрировано всего 3 015 автомобилей. Отметим, что кубинский рынок сдерживается огромными пошлинами, наложенными на импорт. Цена автомобилей, продаваемых в этой стране, считается самой высокой в мире: автомобиль среднего размера стоит больше, чем 100 квадратных метров жилой площади.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 годовой объём продаж составил всего 1 560 машин, что на 48,3% меньше, чем в 2019 году.

А вот 2021 год начался с позитивных показателей: уже в 1 квартале было продано 600 автомобилей (+10,1%). Во 2 квартале продажи выросли еще больше (+302,7%) - но в основном из-за невероятно низкого уровня продаж во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале продано 529 экземпляров (+69%), а в 4 квартале кубинский рынок упал на 13,2%, здесь было реализовано всего 480 машин.

В целом за 2021 год в стране продано 2 209 автомобилей, что на 41,6% больше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ