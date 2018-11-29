Российский авторынок в феврале 2022 года

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале снизились на 4,8% до 114349 машин. По итогам первых двух месяцев 2022 года российский авторынок составил 206011 автомобилей (-4,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце снизились на 21% и составили 22378 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 15001 машины (-9%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 13761 проданный автомобиль, что на 1% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 10382 покупателя (+2%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи снизились на 1% и составили 7568 машин. В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам февраля также вошли Volkswagen (5631 шт., -18%), Skoda (5438 шт., -23%), Nissan (4192 шт., -12%), ГАЗ (3791 шт., +17%) и Haval (3569 шт., +65%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам февраля осталась Kia Rio, чья реализация снизилась на 10% и составила 7893 автомобиля. Второе место занял седан Hyundai Solaris с показателем 7238 машин, что на 31% больше по сравнению с предыдущим годом. Третий результат показала LADA Vesta – 7161 проданный автомобиль (-18%). Далее идет LADA Granta, чьи продажи снизились на 36% до 6220 единиц. Лидером среди моделей SUV остается Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 4338 экземпляров (-35%).

Внедорожник Renault Duster был реализован в количестве 4048 экземпляров, что на 80% выше показателя годичной давности. Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend в прошлом месяце составили 3854 автомобиля (-12%). Реализация лифтбека Volkswagen Polo снизилась на 10% до 3499 штук. Кроссовер Toyota RAV4 выбрали 3003 покупателя – на 22% меньше, чем годом ранее. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз универсал LADA Largus с показателем 2744 реализованных машины (-3%).

Фото: «Рольф»