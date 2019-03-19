Автомобильный рынок Малайзии в 2021 году

Малазийский автомобильный рынок в 2021 году пытался оправиться от пандемического спада 2020 года и в первой половине года показал многообещающие результаты, но потом за ними последовало падение, выраженное двузначными числами.

С 2012 по 2015 год авторынок в Малайзии непрерывно рос, достигнув в 2015 году рекордного результата в 666 745 реализованных автомобилей. Однако, уже в 2016 году произошло падение продаж до 583 219 экземпляров. Отрицательный тренд сохранился и в 2017 году. В 2018 году рынок начал восстанавливаться, было продано 598 742 автомобиля (+3,8%). Этому способствовала временная отмена 6%-ного налога на товары и услуги (GST), на все покупки автомобилей, начиная с июня. В 2019 году авторынок оставался стабильным, и год завершился результатом в 604 893 автомобилей (+10,3%).

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи машин упали. За год здесь удалось реализовать 529 829 автомобилей, что на 12,4% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начался вполне позитивно: в 1 квартале было продано 139 499 автомобилей (+31,3%). Во 2 квартале - 106 197 автомобилей, при этом рост составил 56,6%. Такое увеличение объясняется низкими объёмами рынка во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале началось падение: продано всего 68 861 шт. (-58,7%). В 4 квартале было куплено немного больше - 187 415 шт.единиц (-0,6%).

В целом за 2021 год в стране реализовано 501 972 автомобиля, что на 5,2% меньше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ