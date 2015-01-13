Автомобильный рынок Алжира в 2021 году

Алжирский автомобильный рынок в 2021 году показал экстремальные колебания, начиная с падения на 70% в первом квартале до роста на 1859,6% во втором. Однако, если судить только по годовым показателям, он почти не изменился.

В последние годы авторынок в Алжире активно боролся за восстановление после резкого падения, вызванного правительственной стратегией по наращиванию местного производства и запрету импорта автомобилей. В настоящее время в стране в большей степени продается продукция тех автопроизводителей, которые решили запустить местные производства.

За последние шесть лет автомобильный рынок в Алжире резко изменился, потеряв более 70% объёма из-за решения правительства заблокировать импорт автомобилей и подтолкнуть всех автопроизводителей, желающих торговать в стране, к созданию местных производств. Такой подход привел к нехватке автомобилей на рынке, и цены подскочили "до небес", а рынок рухнул с рекордного показателя в 429 960 легковых автомобилей в 2013 году до минимума в 101 979 единиц в 2017 году.

К тому моменту, когда первые заводы смогли запустить производство, рынок показал тренд к восстановлению, увеличившись до 127 300 единиц в 2018 году. Тем не менее, в 2019 году рынок не сумел сохранить эти достижения, зарегистрировав всего 123 964 автомобилей, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем году.

2020 год привёл рынок к еще более глубокому снижению. Этому способствовал экономический кризис, вызванный ограничениями COVID-19 и падением цен на нефть и экспорт. За год продано всего 20 571 автомобилей (-83,4%).

2021 год тоже начался с отрицательных показателей. В 1 квартале продано всего 2 869 автомобилей (-70,5%), во 2 квартале - 8 485 шт., что соответствует росту в 1859,6%. Такой огромный рост был обусловлен крайне низкими продажами во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале реализация автомобилей продолжила расти (+15,4%), реализовано 4 502 экземпляров. В 4 квартале продажи вновь упали (-25,8%) до 4 805 единиц.

В целом за 2021 год в стране реализовано 20 661 автомобиль, что на 0,6% больше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ