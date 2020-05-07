Автомобильный рынок Израиля в 2021 году

Израильский автомобильный рынок в 2021 году восстановился очень эффективно и рос чрезвычайно быстро, особенно во 2 квартале - из-за очень низких продаж в это время годом ранее.

В течение последнего десятилетия рынок неуклонно рос, подпитываясь последовательным развитием страны. В 2016 году продажи автомобилей достигли нового рекорда за все время: было продано 286 701 единица. Затем рынок достиг насыщения, и, несмотря на то, что экономическая ситуация не изменилась, спрос замедлился, а продажи падали три года подряд, достигнув отметки 253 800 штук в 2019 году.

Из-за пандемии COVID-19 они упали и в 2020 году. Фактически, объем рынка составил 214 544 машин, что на 15,5% меньше по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался очень позитивно для израильского рынка: в 1 квартале было продано 100 437 автомобилей, продемонстрировав 18%-ный прирост по сравнению с 1-м кварталом 2020 года. Во 2 квартале продажи составили 83 354 единиц, но при этом их рост составил 144,2% (из-за невероятно низких объемов во 2 квартале 2020 года). В 3 квартале рынок замедлился - было реализовано всего 65 099 единиц (+6,3%), а в 4 квартале - 40 391 единица (+18,6%).

Годовой объем продаж в 2021 году составил 289 281 штуку, что на 34,8% больше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ