Автомобильный рынок Ирака в 2021 году

Иракский автомобильный рынок в 2021 году сумел эффектно восстановиться, показав хороший рост в первых трех кварталах.

В 2019 году рынок в Ираке продемонстрировал впечатляющие темпы роста, которые эксперты наблюдали в течение всего года, за год было реализовано 79 980 автомобилей (+39,4%).

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи значительно снизились. Фактически они составили 66 591 шт., что соответствует падению на 16,7% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался на иракском рынке с роста. В 1 квартале было продано 18 091 шт. (+9,7%). Во 2 квартале продажи автомобилей показали просто очень впечатляющий рост (+155,8%), который был обусловлен крайне низкими продажами во 2 квартале 2020 года. Всего за 2 квартал было реализовано 21 195 автомобилей. В 3 квартале продано 24 640 автомобилей (+39,6%). Но в конце года реализация машин снизилась, и в 4 квартале продажи автомобилей упали (-12,4%), реализовано 21 454 шт.

В целом за 2021 году объем рынка в стране составил 85 380 автомобилей, что на 27,6% больше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ