Автомобильный рынок Египта в 2021 году

Египетский автомобильный рынок в 2021 году сумел оправиться от пандемического спада 2020 года и показал отрицательные результаты только в 1 квартале.

После двух лет высоких объёмов продаж в 2014 и 2015 гг., в следующие два года авторынок в этой стране страдал от девальвации валюты, роста цен на новые автомобили, повышения процентных ставок и трех повышений цен на топливо (правительство сократило топливные субсидии). Кроме того, в 2017 году увеличился НДС и выросли пошлины на автомобили с двигателями объёмом более 2 литров. Результатом стало беспрецедентное падение спроса на автомобили: продажи легких автомобилей в 2017 году снизились до 137 821 единицы (-36% по сравнению с предыдущим годом).

В течение 2018 года цены на автомобили стабилизировались и позитивная экономическая тенденция создала настрой для восстановления спроса. Фактически годовые продажи легковых автомобилей в 2018 году составили 193 тысячи экземпляров. Но в 2019 году рынок снова пострадал от роста цен и год завершился падением продаж (двузначный показатель!). В 2019 году в стране реализовано 171 252 автомобиля (-11,3%).

В 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, продажи выросли до 227 117 единиц (+32,6% по сравнению с 2019 годом).

2021 год начался с ухода "в минус": в 1 квартале продано 50 800 автомобилей (-2%). Во 2 квартале продажи начали быстро расти, за этот период реализовано 77 589 автомобилей (+86,7%). Такой высокий рост обусловлен невероятно низкими показателями во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале рост продолжился, продано 68 364 автомобиля (+17,9%). В 4 квартале объем реализованных машин вырос на 1,6% до 68 364 автомобилей.

В целом по итогам года в Египте продано 266 348 автомобилей, что на 21,2% больше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ