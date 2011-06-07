Автомобильный рынок Египта в 2021 году

Египетский автомобильный рынок в 2021 году сумел оправиться от пандемического спада 2020 года и показал отрицательные результаты только в 1 квартале.
После двух лет высоких объёмов продаж в 2014 и 2015 гг., в следующие два года авторынок в этой стране страдал от девальвации валюты, роста цен на новые автомобили, повышения процентных ставок и трех повышений цен на топливо (правительство сократило топливные субсидии). Кроме того, в 2017 году увеличился НДС и выросли пошлины на автомобили с двигателями объёмом более 2 литров. Результатом стало беспрецедентное падение спроса на автомобили: продажи легких автомобилей в 2017 году снизились до 137 821 единицы (-36% по сравнению с предыдущим годом).
В течение 2018 года цены на автомобили стабилизировались и позитивная экономическая тенденция создала настрой для восстановления спроса. Фактически годовые продажи легковых автомобилей в 2018 году составили 193 тысячи экземпляров. Но в 2019 году рынок снова пострадал от роста цен и год завершился падением продаж (двузначный показатель!). В 2019 году в стране реализовано 171 252 автомобиля (-11,3%).
В 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, продажи выросли до 227 117 единиц (+32,6% по сравнению с 2019 годом).
2021 год начался с ухода "в минус": в 1 квартале продано 50 800 автомобилей (-2%). Во 2 квартале продажи начали быстро расти, за этот период реализовано 77 589 автомобилей (+86,7%). Такой высокий рост обусловлен невероятно низкими показателями во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале рост продолжился, продано 68 364 автомобиля (+17,9%). В 4 квартале объем реализованных машин вырос на 1,6% до 68 364 автомобилей.
В целом по итогам года в Египте продано 266 348 автомобилей, что на 21,2% больше, чем в 2020 году.
ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ
В 2021 году лидер египетского рынка Chevrolet (+27,3%) увеличил свою долю рынка на 1,2%, за ним следует Toyota (+55,9%), которая набрала 3,6% рынка и показала лучшие результаты по динамике в десятке лидеров. Hyundai (+1 место в марочном рейтинге) прибавил 0,4% рынка (+24,4% в продажах). Nissan опустился на 4-е место рейтинговой таблицы (+12,7%), за ним следует Fiat (+1 место в рейтинге; +19,5% в объемах реализации).
Худшие результаты - у Renault (-5 мест в рейтинге), который замыкает ТОП-10. Продажи машин французской марки упали на 46,5%.
Самым продаваемым автомобилем на египетском рынке в 2021 году стал Chevrolet TFR (+49,2%; 30 895 шт.), за которым следует Toyota Corolla (+39,5%; 19 448 шт.). Fiat Tipo (+25%) закрывает подиум с результатом 15 658 шт.
По материалам focus2move
Фото: quotemaster.org