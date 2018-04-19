Автомобильный рынок Сирии в 2021 году

Сирийский автомобильный рынок в 2021 году не смог оправиться от последствий спада из-за пандемии 2020 года и показал положительные результаты только во 2-м и 3-м кварталах.

Не так давно Сирия была крупнейшим автомобильным рынком на Ближнем Востоке. Всего 10 лет назад объем ежегодных продаж составлял 87 500 единиц. К сожалению, в этом десятилетии страна была разрушена гражданской войной и терроризмом, и вся экономическая структура рухнула, включая автомобильную промышленность.

В период с 2010 по 2013 год рынок потерял более половины своих продаж за один год, а объемы 2014 года составили всего 23 955 автомобилей. Падение продолжилось, а отрицательный пик был достигнут в 2017 году, когда рынок потерял 90% от показателей 2010 года. Реализация составила 7 978 автомобилей. В 2018 году рынок незначительно восстановился (на уровне около 10 тысяч единиц), но в 2019 году снова упал. Общий объем продаж в 2019 году составил 8 347 автомобилей (-15,8%).

Из-за пандемии COVID-19, экономической нестабильности в стране в 2020 году продажи значительно снизились. Фактически они составили 2 941 автомобиль (-64,8%).

2021 год начался крайне негативно: в 1 квартале было реализовано 404 единицы, что соответствует падению на 66% по сравнению с 1-м кварталом 2020 года. Во 2 квартале продажи быстро выросли из-за чрезвычайно низких объемов во 2 квартале 2020 года. Хотя было продано 604 единиц, увеличение продаж составило 261,7%. В 3 квартале они выросли на 68,7% до 636 автомобилей, а в 4 квартале продажи упали на 73,6% до 314 машин.

Годовой объем продаж в 2021 году составил 1 958 автомобилей, что на 33,4% меньше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ