Автомобильный рынок Узбекистана в 2021 году попытался оправиться от пандемического спада 2020 года, но показал двузначные потери в каждом квартале.

Из-за огромных импортных пошлин внутренний автомобильный рынок полностью контролируется GM Uzbekistan, другим игрокам остается лишь незначительное пространство. Однако ключевые шаги по либерализации рынка начали предприниматься уже в 2017 году.

За последние три года правительство снизило акциз на транспортные средства на 26%, чтобы нейтрализовать последствия гармонизации стоимости местной валюты с курсом к доллару США на "сером" рынке. В 2018 году были предприняты новые ключевые шаги по открытию рынка, и подконтрольное GM предприятие "Узавтосаноат" выкупило 100% акций корпорации в Асакинском автозаводе.

Продажи в 2018 году выросли на 10% до 139 902. Тренд остался положительным и в 2019 году - благодаря снижению импортных пошлин и НДС. Рынок отреагировал довольно хорошо, и продажи ускорились из-за устойчивого спроса в течение всего года. В 2019 году общий объем реализации достиг 190 164 единиц (+3,5%).

Из-за пандемии COVID-19 годовой объем продаж за 2020 год составил 173 756 автомобилей, что соответствует снижению на 8,6% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался негативно для авторынка Узбекистана. В 1 квартале было реализовано 43 256 единиц (-42,2%). Во 2 квартале продажи продолжили падать (-13,3% до 63 164 шт.). В 3 квартале они составили 59 160 машин (-22,8%), а в 4 квартале - снизились на 35,9% до 42 613 штук.

Годовой объем реализации в 2021 году составил 208 149 единиц, что на 28,4% меньше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ